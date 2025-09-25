giovedì, 25 Settembre 2025
CATURANO: i tempi sono finalmente maturi per vederlo in campo?

Redazione
foto Catania FC

Potrebbe figurare tra i calciatori a disposizione in vista di Audace Cerignola-Catania. E’ quanto annunciato dall’allenatore in seconda Michele Napoli nel post gara di Trapani. Una speranza tanto attesa dai tifosi rossazzurri ma anche dallo staff tecnico che, fino a questo momento, là davanti ha dovuto “spremere” Francesco Forte, schierato sempre titolare da quando ha avuto inizio la stagione. Con la novità, al “Provinciale”, di essere affiancato dal 1′ da Gabriel Lunetta.

Una soluzione, questa, che ha permesso al Catania di aumentare il peso offensivo, creando più occasioni da gol rispetto alla deludente gara interna col Sorrento, non riuscendo tuttavia a capitalizzare a dovere le chance prodotte. In questo contesto recuperare un giocatore come Caturano darebbe un pò di respiro allo stesso Forte, dotando la squadra di una punta esperta e che, numeri alla mano, in questa categoria ha fatto spesso e volentieri la differenza. L’auspicio è che davvero il bomber prelevato dal Potenza possa essere pienamente disponibile già a Cerignola, garantendo una freccia in più nell’arco rossazzurro.

