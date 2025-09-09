CATURANO: “Rispetto di tutti, paura di nessuno. La compattezza è tutto. Lottiamo insieme per un unico obiettivo”

Riportiamo alcune dichiarazioni del neo acquisto rossazzurro Salvatore Caturano, presentandosi attraverso i canali ufficiali del Catania:

“Sono felicissimo di essere qui, al di fuori del campo sono una persona molto solare a cui piace vedere posti nuovi. Dal calcio ho imparato che bisogna fare tanti sacrifici, avere sempre rispetto di tutti ma paura di nessuno. Il calcio va vissuto, è vita per noi calciatori. L’idea del Catania 2025/26 è di raggiungere gli obiettivi prefissati, dare il massimo in ogni partita su ogni pallone, e credo che questo la squadra l’abbia bene in mente perchè sa quello che vuole. Le parole d’ordine rossazzurre sono rispetto, sacrificio e attaccamento alla maglia. Noi tutti insieme cercheremo di fare il massimo sudando la maglia. La compattezza è importantissima perchè prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna fare gruppo. La compattezza è tutto. Insieme cercheremo di creare un ambiente all’interno che sia fatto di persone rispettose, serie, che hanno voglia di lottare insieme per un unico obiettivo. Forza Catania!”.

VIDEO: le parole di Caturano

