CATURANO saluta Potenza: “Si chiude una pagina di storia che custodirò nel cuore”

Ceduto dal Potenza al Catania, l’attaccante Salvatore Caturano ha salutato via social l’ormai ex club ribadendo l’affetto per la piazza rossoblu dove ha trascorso anni importanti:

“Mi sono preso qualche giorno per elaborare tutto ciò che ho vissuto e consentire ai miei ex compagni di squadra di concentrarsi esclusivamente sull’importante gara contro il Cerignola, dopo una settimana intensa, in segno di rispetto verso il loro immenso lavoro quotidiano. Indossare la maglia rossoblù è stato un vero onore e sono convinto di aver ripagato, con tutto me stesso, la fiducia che mi è stata accordata dal primo giorno dalla società e dall’intera città. Abbiamo condiviso la gioia delle vittorie e affrontato momenti difficili dove l’amore viscerale di questa tifoseria ci ha dato quel qualcosa in più per poter raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Per me si chiude una pagina di storia, di quelle belle, che custodirò nel cuore. Mi avete regalato amore, mi avete trattato come un figlio e ho provato a ripagarvi dando il massimo nel rettangolo verde per tre meravigliosi anni. Indossare la fascia di capitano è stato per me motivo di profondo orgoglio oltre che una responsabilità che ho cercato di onorare dal primo giorno. Conquistare il titolo di capocannoniere mi ha regalato nuove consapevolezze e ha rappresentato per me l’ennesima testimonianza di quanto sia stata importante per me, per il mio processo di crescita personale e professionale, la mia avventura a Potenza”.

“Ogni gol, ogni esultanza, ogni sorriso che ho incrociato sul mio cammino mi ha dato prova di come sia vissuto in maniera viscerale il calcio a Potenza. I miei compagni, lo staff, i dirigenti e l’intero Potenza Calcio sono stati per me una famiglia e per questo vi ringrazierò per sempre. Grazie tifosi rossoblù per tutto ciò che mi avete regalato e che mi avete fatto provare. Siete la testimonianza pura di come la passione unisca oltre ogni incomprensione, a prescindere dalle difficoltà. Sarò per sempre un vostro tifoso oltre che una persona realmente grata per ciò che mi avete trasmesso. Grazie Potenza!”.

