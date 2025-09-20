domenica, 21 Settembre 2025
CELLI a Telecolor: “Trovate difficoltà, il Sorrento ha lavorato sui nostri punti deboli. Infortuni? Non piangiamoci addosso, avanti a testa alta”

Le parole del laterale sinistro Alessandro Celli ai microfoni di Telecolor, a commento del pareggio casalingo con il Sorrento:

“La partita si era messa sul piede sbagliato con un episodio, abbiamo trovato una difesa che ribatteva tutti i nostri affondi. La gara è andata così. Abbiamo trovato delle difficoltà contro un avversario che ci ha studiato, lavorando sui nostri punti deboli. Comunque non la vedo malissimo. Adesso abbiamo due trasferte con Trapani e Cerignola. Sono test importanti, ora testa al Trapani e cercheremo di incamerare più punti possibili”.

“Infortuni? Io penso che nel mondo dello sport succedono quando tu lavori, metti sotto stress il corpo e lavori ad alta intensità. Noi dobbiamo essere bravi con lo staff a cercare di fare meno danni possibili. Sono cose che accadono in tutte le squadre. La verità è una sola: meno volte succedono, meglio è. Se capitano devi andare avanti a testa alta e basta, inutile piangersi addosso. Si cerca di fare il meglio possibile con i giocatori a disposizione. Rischiamo di essere prevedibili? Avremo modo di lavorare su concetti diversi allo scopo di far capire meno possibile agli avversari per arrivare all’obiettivo”.

