martedì, 9 Settembre 2025
CENTROCAMPO | Fosforo, qualità e alternative: una mediana competitiva per il Catania

Gabriele Mirabella
foto Catania FC

Nel gioco del calcio il centrocampo costituisce il fulcro della manovra, il cuore pulsante da cui passano tutte le trame della squadra. Mister Toscano è consapevole che per cullare ambizioni di vertice è necessario dotarsi di una linea mediana attrezzata allo scopo, completa nei suoi effettivi e capace di fornire quantità e qualità.

Il centrocampo allestito dal Catania rappresenta una nota lieta dello scacchiere tattico all’interno di un contesto di squadra in cui tutti i giocatori sono chiamati ad identificarsi nella proposta di gioco dell’allenatore. Partendo dalla premessa di dover svecchiare ed irrobustire la linea mediana – che tante lacune aveva fatto registrare lo scorso anno – sono stati ingaggiati due nuovi elementi: Aloi e Corbari. Nel 3-4-2-1 disegnato da mister Toscano i centrocampisti sono designati a spezzare il gioco avversario ed avviare la manovra, pertanto i giocatori con compiti d’interdizione sono chiamati a garantire ritmo, corsa e intensità in mezzo al rettangolo verde.

L’importanza delle alternative rappresenta un’altra chiave di lettura significativa su cui Toscano sta spingendo nella costruzione di un’idea di squadra competitiva. Oltre ad Aloi e Corbari il tecnico rossazzurro può fare affidamento su capitan Di Tacchio, giocatore di grande esperienza e autentico punto di riferimento sia in campo che dentro lo spogliatoio, e i due “jolly” di reparto Quaini e Martic. Si tratta di due pedine che possono essere impiegate indistintamente tra difesa e centrocampo con compiti di copertura, senza dimenticare la variante tattica che prevede l’arretramento di Jimenez sulla linea dei centrocampisti. Tale soluzione è stata adottata nel secondo tempo dell’ultima gara casalinga disputata contro il Monopoli e potrebbe essere riproposta in futuro qualora le circostanze lo richiedessero.

