CENTROCAMPO | Fosforo, qualità e alternative: una mediana competitiva per il Catania

Nel gioco del calcio il centrocampo costituisce il fulcro della manovra, il cuore pulsante da cui passano tutte le trame della squadra. Mister Toscano è consapevole che per cullare ambizioni di vertice è necessario dotarsi di una linea mediana attrezzata allo scopo, completa nei suoi effettivi e capace di fornire quantità e qualità.

Il centrocampo allestito dal Catania rappresenta una nota lieta dello scacchiere tattico all’interno di un contesto di squadra in cui tutti i giocatori sono chiamati ad identificarsi nella proposta di gioco dell’allenatore. Partendo dalla premessa di dover svecchiare ed irrobustire la linea mediana – che tante lacune aveva fatto registrare lo scorso anno – sono stati ingaggiati due nuovi elementi: Aloi e Corbari. Nel 3-4-2-1 disegnato da mister Toscano i centrocampisti sono designati a spezzare il gioco avversario ed avviare la manovra, pertanto i giocatori con compiti d’interdizione sono chiamati a garantire ritmo, corsa e intensità in mezzo al rettangolo verde.

L’importanza delle alternative rappresenta un’altra chiave di lettura significativa su cui Toscano sta spingendo nella costruzione di un’idea di squadra competitiva. Oltre ad Aloi e Corbari il tecnico rossazzurro può fare affidamento su capitan Di Tacchio, giocatore di grande esperienza e autentico punto di riferimento sia in campo che dentro lo spogliatoio, e i due “jolly” di reparto Quaini e Martic. Si tratta di due pedine che possono essere impiegate indistintamente tra difesa e centrocampo con compiti di copertura, senza dimenticare la variante tattica che prevede l’arretramento di Jimenez sulla linea dei centrocampisti. Tale soluzione è stata adottata nel secondo tempo dell’ultima gara casalinga disputata contro il Monopoli e potrebbe essere riproposta in futuro qualora le circostanze lo richiedessero.

