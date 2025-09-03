mercoledì, 3 Settembre 2025
CHIRICALLO (D.S. Monopoli): “Veniamo da una vittoria importante, a Catania consapevoli della nostra forza”

Parla il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo dopo il successo di Siracusa ed in vista del successivo confronto di Catania:

“Veniamo da una vittoria tanto importante quanto sofferta contro una squadra che secondo me ha fatto molto bene, come peraltro aveva già dimostrato nella gara di Salerno. Vittoria importantissima in un momento delicato perchè quando c’è il mercato credo sia difficile per tutti cercare di concentrarsi solo sul calcio giocato. Noi siamo reduci da un grande campionato come quello dell’anno scorso, abbiamo cambiato giocatori è l’obiettivo resta quello di salvaguardare la categoria togliendoci le nostre soddisfazioni, oggi non possiamo competere con alcune squadre presenti in questo campionato sia per blasone che per forza economica” (fonte La Casa di C).

Il dirigente biancoverde ha aggiunto: “Quella di sabato sera sarà una sfida contro un avversario di valore, giocheremo in uno stadio importante davanti ad un pubblico che è in grado di trascinare la squadra. Ci attende una partita difficile ma vogliamo presentarci all’appuntamento con la consapevolezza della nostra forza e con la giusta mentalità” (fonte Canale 7).

