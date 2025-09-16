martedì, 16 Settembre 2025
HomeCatania NewsCLASSIFICA MARCATORI: Lunetta a -1 dal trio di testa del girone C
Catania NewsLega ProStatistiche

CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta a -1 dal trio di testa del girone C

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Vediamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse le prime quattro giornate di campionato. Attualmente al comando figurano i bomber Luigi Cuppone, Guido Gomez e Alessio Nepi, tutti a quota 4 reti. Tra le fila del Catania insegue Gabriel Lunetta, a -1 dal trio di testa dopo essere entrato nel tabellino dei marcatori anche a Cosenza, ancora una volta partendo dalla panchina. E’ lui il calciatore rossazzurro più prolifico in zona gol finora.

4 GOLCuppone (Audace Cerignola), Gomez (Crotone), Nepi (Giugliano)
3 GOL – Vavassori (Atalanta U23), Salvemini (Benevento), Lunetta (Catania), D’Auria (Potenza), Grandolfo (Trapani)
2 GOL Cortinovis (Atalanta U23), Abreu (AZ Picerno), Energe (AZ Picerno), Santarcangelo (AZ Picerno), Manconi (Benevento), Chiricò (Casarano), Bentivegna (Casertana), Proia (Casertana), Cicerelli (Catania), Forte (Catania), Ierardi (Catania), Mazzocchi (Cosenza), Florenzi (Cosenza), Maggio (Crotone), D’Amico (1 Foggia/1 Team Altamura), Parigi (Latina), Fall (Monopoli), Canotto (Trapani), Ciotti (Trapani)
1 GOL Levak (Atalanta U23), Emmausso (Audace Cerignola), Pugliese (AZ Picerno), D’Ausilio (Catania), Donnarumma (Catania), Aloi (Catania), Caturano (0 Catania/1Potenza), Lamesta (Benevento), Pierozzi (Benevento), Malcore (Casarano), Ferrara (Casarano), Leone (Casertana), Pezzella (Casertana), Fella (Cavese), Amerighi (Cavese), Orlando (Cavese), Ricciardi (Cosenza), Kouan (Cosenza), Langella (Cosenza), Murano (Crotone), Zunno (Crotone), Morelli (Foggia), Borello (Giugliano), D’Agostino (Giugliano), Zammarini (Giugliano), Riccardi (Latina), Imputato (Monopoli), Tirelli (Monopoli), Longo (Monopoli), Erradi (Potenza), Felippe (Potenza), Novella (Potenza), Knezovic (Salernitana), Villa (Salernitana), Inglese (Salernitana), Capanni (Siracusa), Pacciardi (Siracusa), D’Ursi (Sorrento), Simone (Team Altamura), Curcio (Team Altamura), Fischnaller (Trapani), Celeghin (Trapani), Salines (Trapani).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-SORRENTO: dirige Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web