CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta a -1 dal trio di testa del girone C

Vediamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse le prime quattro giornate di campionato. Attualmente al comando figurano i bomber Luigi Cuppone, Guido Gomez e Alessio Nepi, tutti a quota 4 reti. Tra le fila del Catania insegue Gabriel Lunetta, a -1 dal trio di testa dopo essere entrato nel tabellino dei marcatori anche a Cosenza, ancora una volta partendo dalla panchina. E’ lui il calciatore rossazzurro più prolifico in zona gol finora.
4 GOL – Cuppone (Audace Cerignola), Gomez (Crotone), Nepi (Giugliano)
3 GOL – Vavassori (Atalanta U23), Salvemini (Benevento), Lunetta (Catania), D’Auria (Potenza), Grandolfo (Trapani)
2 GOL – Cortinovis (Atalanta U23), Abreu (AZ Picerno), Energe (AZ Picerno), Santarcangelo (AZ Picerno), Manconi (Benevento), Chiricò (Casarano), Bentivegna (Casertana), Proia (Casertana), Cicerelli (Catania), Forte (Catania), Ierardi (Catania), Mazzocchi (Cosenza), Florenzi (Cosenza), Maggio (Crotone), D’Amico (1 Foggia/1 Team Altamura), Parigi (Latina), Fall (Monopoli), Canotto (Trapani), Ciotti (Trapani)
1 GOL – Levak (Atalanta U23), Emmausso (Audace Cerignola), Pugliese (AZ Picerno), D’Ausilio (Catania), Donnarumma (Catania), Aloi (Catania), Caturano (0 Catania/1Potenza), Lamesta (Benevento), Pierozzi (Benevento), Malcore (Casarano), Ferrara (Casarano), Leone (Casertana), Pezzella (Casertana), Fella (Cavese), Amerighi (Cavese), Orlando (Cavese), Ricciardi (Cosenza), Kouan (Cosenza), Langella (Cosenza), Murano (Crotone), Zunno (Crotone), Morelli (Foggia), Borello (Giugliano), D’Agostino (Giugliano), Zammarini (Giugliano), Riccardi (Latina), Imputato (Monopoli), Tirelli (Monopoli), Longo (Monopoli), Erradi (Potenza), Felippe (Potenza), Novella (Potenza), Knezovic (Salernitana), Villa (Salernitana), Inglese (Salernitana), Capanni (Siracusa), Pacciardi (Siracusa), D’Ursi (Sorrento), Simone (Team Altamura), Curcio (Team Altamura), Fischnaller (Trapani), Celeghin (Trapani), Salines (Trapani).
