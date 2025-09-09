martedì, 9 Settembre 2025
CLASSIFICA MARCATORI: quattro rossazzurri a -2 dall'attuale capocannoniere del girone C

Redazione
By Redazione
0
91
foto Catania FC

Vediamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse le prime tre giornate di campionato. Attualmente al comando figura il bomber dell’Audace Cerignola Luigi Cuppone a quota 4 reti. Completano il podio dei calciatori al momento più prolifici del raggruppamento meridionale Dominic Vavassori dell’Atalanta U23 e Alessio Nepi del Giugliano. Emmanuele Cicerelli, Francesco Forte, Mario Ierardi e Gabriel Lunetta i giocatori del Catania che hanno trovato più spesso la via del gol finora, tutti a -2 da Cuppone.

4 GOLCuppone (Audace Cerignola)
3 GOL – Vavassori (Atalanta U23), Nepi (Giugliano)
2 GOL Cortinovis (Atalanta U23), Abreu (AZ Picerno), Energe (AZ Picerno), Salvemini (Benevento), Bentivegna (Casertana), Proia (Casertana), Cicerelli (Catania), Forte (Catania), Ierardi (Catania), Lunetta (Catania), Mazzocchi (Cosenza), Gomez (Crotone), Maggio (Crotone), Canotto (Trapani), Grandolfo (Trapani)
1 GOL Levak (Atalanta U23), Emmausso (Audace Cerignola), Pugliese (AZ Picerno), Santarcangelo (AZ Picerno), D’Ausilio (Catania), Donnarumma (Catania), Aloi (Catania), Caturano (0 Catania/1Potenza), Lamesta (Benevento), Pierozzi (Benevento), Malcore (Casarano), Ferrara (Casarano), Leone (Casertana), Pezzella (Casertana), Fella (Cavese), Florenzi (Cosenza), Murano (Crotone), Morelli (Foggia), Borello (Giugliano), D’Agostino (Giugliano), Riccardi (Latina), Parigi (Latina), Imputato (Monopoli), Tirelli (Monopoli), Fall (Monopoli), Longo (Monopoli), Erradi (Potenza), Felippe (Potenza), D’Auria (Potenza), Knezovic (Salernitana), Villa (Salernitana), Inglese (Salernitana), Capanni (Siracusa), Pacciardi (Siracusa), D’Ursi (Sorrento), D’Amico (Team Altamura), Simone (Team Altamura), Curcio (Team Altamura), Fischnaller (Trapani), Celeghin (Trapani), Ciotti (Trapani), Salines (Trapani).

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

