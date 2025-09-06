domenica, 7 Settembre 2025
COLOMBO: “Arrabbiato per il risultato finale, il Catania è una squadra di alto livello con una panchina importante”

Gianluca Virgillito
L’allenatore del Monopoli, Alberto Colombo, ha commentato la partita dei suoi contro il Catania, persa con il punteggio di 4-0:

“Sono arrabbiato perché il risultato finale non lascerebbe spazio a commenti, invece potevamo uscire da questa partita in maniera diversa contro una grande squadra. Il passivo è stato pesante. Normale che gli episodi incidano sull’inerzia di una partita. Noi non siamo riusciti a segnare, trovando una grande parata di Dini, poi il rigore per loro ci ha tagliato le gambe. L’allenatore del Catania è stato bravo a fare i cambi, ha messo giocatori bravi per le ripartenze nel momento giusto, anche se la mia squadra avrebbe potuto gestire meglio. Abbiamo affrontato una formazione che per qualità e fisicità ha poco a che fare con questa categoria”.

“Nel secondo tempo abbiamo tenuto il baricentro più alto e li abbiamo fatti soffrire di più, i loro difensori hanno avuto maggiori difficoltà ad uscire fuori ma sono stati bravi nel complesso. Ci troviamo di fronte ad una compagine di livello assoluto. Il Cosenza? Una signora squadra. Sulla carta Catania, Salernitana e Benevento hanno qualcosa in più per il salto di categoria, ma ci sono tante altre realtà che possono dire la loro, tra queste sicuramente c’è il Cosenza. Quella del Catania è una rosa omogenea verso l’alto, Toscano ha una panchina importante che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario”.

