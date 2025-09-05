venerdì, 5 Settembre 2025
CONVOCATI: ancora assenti Di Tacchio e Rolfini, c’è Quiroz

foto Catania FC

In vista della gara con il Monopoli, in programma sabato alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la terza giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Ancora indisponibili Di Tacchio, che ha già concluso la fase di riatletizzazione, e Rolfini: i test in gruppo effettuati in settimana non sono stati sufficienti, l’attaccante prosegue il suo percorso di recupero. Assente anche lo squalificato Quaini. Presente nella lista dei 22 convocati Quiroz. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco 
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 

