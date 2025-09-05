CONVOCATI: ancora assenti Di Tacchio e Rolfini, c’è Quiroz

In vista della gara con il Monopoli, in programma sabato alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la terza giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Ancora indisponibili Di Tacchio, che ha già concluso la fase di riatletizzazione, e Rolfini: i test in gruppo effettuati in settimana non sono stati sufficienti, l’attaccante prosegue il suo percorso di recupero. Assente anche lo squalificato Quaini. Presente nella lista dei 22 convocati Quiroz. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
