CONVOCATI: ancora assenti Di Tacchio e Rolfini, c’è Quiroz

In vista della gara con il Monopoli, in programma sabato alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la terza giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Ancora indisponibili Di Tacchio, che ha già concluso la fase di riatletizzazione, e Rolfini: i test in gruppo effettuati in settimana non sono stati sufficienti, l’attaccante prosegue il suo percorso di recupero. Assente anche lo squalificato Quaini. Presente nella lista dei 22 convocati Quiroz. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

99 Michele D’Ausilio

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

