CONVOCATI: Celli tra i 23 rossazzurri disponibili per Cosenza

In vista della gara con il Cosenza, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio “San Vito-Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitre calciatori. Ancora indisponibili Rolfini e lo squalificato Quaini, mentre si rivede Di Tacchio. Out anche Caturano. Presente nell’elenco delle convocazioni, invece, Celli. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

41 Matias Francesco Giardina

99 Michele D’Ausilio

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

