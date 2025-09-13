CONVOCATI: Celli tra i 23 rossazzurri disponibili per Cosenza

In vista della gara con il Cosenza, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio “San Vito-Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitre calciatori. Ancora indisponibili Rolfini e lo squalificato Quaini, mentre si rivede Di Tacchio. Out anche Caturano. Presente nell’elenco delle convocazioni, invece, Celli. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
41 Matias Francesco Giardina
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
