domenica, 14 Settembre 2025
CONVOCATI: Celli tra i 23 rossazzurri disponibili per Cosenza

Redazione
By Redazione
0
268
foto Catania FC

In vista della gara con il Cosenza, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio “San Vito-Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitre calciatori. Ancora indisponibili Rolfini e lo squalificato Quaini, mentre si rivede Di Tacchio. Out anche Caturano. Presente nell’elenco delle convocazioni, invece, Celli. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco 
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
41 Matias Francesco Giardina 
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 

