CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione

In vista della gara con il Trapani, in programma mercoledì alle ore 20.30 allo stadio “Polisportivo Provinciale” e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Caturano, D’Ausilio, Martic e Rolfini. Presente nell’elenco delle convocazioni Donnarumma. Da valutare un suo eventuale impiego dal 1′ oppure in corso d’opera a Trapani. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

22 Gianmarco Bottaro

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

