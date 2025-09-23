martedì, 23 Settembre 2025
CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione

foto Catania FC

In vista della gara con il Trapani, in programma mercoledì alle ore 20.30 allo stadio “Polisportivo Provinciale” e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Caturano, D’Ausilio, Martic e Rolfini. Presente nell’elenco delle convocazioni Donnarumma. Da valutare un suo eventuale impiego dal 1′ oppure in corso d’opera a Trapani. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
22 Gianmarco Bottaro
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 

