CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione

In vista della gara con il Trapani, in programma mercoledì alle ore 20.30 allo stadio “Polisportivo Provinciale” e valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Confermate le indisponibilità di Aloi, Caturano, D’Ausilio, Martic e Rolfini. Presente nell’elenco delle convocazioni Donnarumma. Da valutare un suo eventuale impiego dal 1′ oppure in corso d’opera a Trapani. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
22 Gianmarco Bottaro
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
