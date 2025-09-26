CORBARI a Globus Tv: “Il Catania c’è e l’alchimia cresce, siamo tutti sul pezzo”

Il centrocampista del Catania Andrea Corbari ha fornito una prestazione positiva a Trapani. Da qui si riparte, in vista del prosieguo della stagione. Queste le sue parole ai microfoni di Globus Television:

“Abbiamo preso gol su palla inattiva, dobbiamo lavorarci, continueremo a farlo. Sono cose che metteremo sicuramente a posto. La squadra ha dimostrato di esserci. Adesso subito testa a Cerignola, dove ci attende un’altra battaglia sportiva. Sarà un test molto impegnativo su un campo in erba sintetica come Trapani, dovremo essere bravi ad addattarci alla partita mettendo tutto, rimanendo concentrati e facendoci trovare pronti”.

“Il campionato è lungo. La battuta d’arresto di Cosenza ci può stare, meglio che si sia verificata ad inizio campionato. L’alchimia migliora di gara in gara, aspettiamo il rientro di tutti i giocatori per aumentare la forza della squadra, sapendo anche che a volte in mezzo al campo bisogna essere operai o giocare di più la palla. I ragazzi sono tutti sul pezzo, resto molto fiducioso per il prosieguo del cammino. Sono anche molto contento della mia prestazione a Trapani, spero sia un nuovo punto di partenza per me”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***