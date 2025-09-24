CORBARI a Telecolor: “Sono stato molto bene in campo. Risultato stretto, cerco di farmi trovare pronto”

Il centrocampista Andrea Corbari commenta il pari del Catania a Trapani. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor: “Fisicamente di solito ci metto un po’ per entrare in forma, oggi sono stato molto bene in campo. Mi trovo sempre meglio con i compagni e con il mister, io cerco di farmi trovare pronto. Il rammarico per qualche occasione mancata c’è, comunque è stata una bella partita, combattuta. L’1-1 ci può anche stare, per noi comunque il risultato è un po’ stretto per quello che si è visto. Con Di Tacchio abbiamo fatto diga a centrocampo, riuscendo pure a costruire qualche azione. Sono soddisfatto del lavoro fatto in mezzo al campo”.

