giovedì, 18 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT – Buscè (all. Cosenza): “Catania difficile da affrontare ma non impossibile”

foto Corriere della Calabria

Domenica scorsa il Cosenza ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Catania. Un successo che rilancia le ambizioni dei silani. Antonio Buscè, allenatore rossoblu, tornando sulla partita si è così espresso ai microfoni del Corriere dello Sport: “Si è trattato di un risultato ampio, certamente meritato. Avevo parlato di un Catania “top” sotto tutti i punti di vista. I siciliani hanno inserito nella rosa giocatori di qualità, una squadra costruita per vincere il campionato. Difficile da affrontare ma non impossibile. Questo ho detto ai ragazzi. Le motivazioni fanno sempre la differenza, e si trovano da sole quando si affrontano formazioni attrezzate per la vittoria finale. Serviva la massima concentrazione”.

