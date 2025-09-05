CORRIERE DELLO SPORT: “Catania e Trapani subito cooperative del gol”

Il Corriere dello Sport analizza i numeri delle prime due giornate di campionato, ponendo in evidenza l’ottima partenza di Benevento e Catania. “Che ritmo!”, si legge nell’articolo a firma di Antonio Galluccio che parla di “Strega da applausi” e, soffermandosi su Catania e Trapani, sottolinea come le due realtà si siano subito rivelate “cooperative del gol”. Prova ne sia che con 6 marcatori diversi “Catania e Trapani sono in questo momento le squadre col maggior numero di bomber: Cicerelli, D’Ausilio, Donnarumma, Forte, Ierardi e Lunetta per gli etnei; Canotto Celeghin, Ciotti, Fischnaller, Grandolfo e Salines per i granata”. Tra le fila di Catania e Benevento, inoltre, entrambe a punteggio pieno, Forte e Salvemini sono entrati nel tabellino dei marcatori già nei primi 2 turni iniziali e, ad oggi, in tutta la C il Catania è tra le poche squadre a non avere ancora preso gol insieme con Vicenza, Ascoli e Trapani.

