giovedì, 11 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT: “Catania, entusiasmo alle stelle”

“Entusiasmo alle stelle. Com’è logico che sia”, riporta il Corriere dello Sport con specifico riferimento al Catania. “Perché se il 6-0 d’esordio era stato rifilato al Foggia dei ragazzini, già la vittoria di misura a Cava de Tirreni era stata sotto più profili più convincente. A questi due risultati si è poi aggiunto il poker servito al Monopoli, squadra costruita sfruttando l’ossatura vincente della scorsa annata, e a quel punto anche i più scettici sembrano aver cominciato a maturare idee di promozione per questo il Catania a punteggio pieno e solo in vetta, complice il rinvio della partita con l’Atalanta under 23 per la Salernitana, altra favoritissima del girone, per molti diventa davvero un bel vedere”, si legge.

