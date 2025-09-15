lunedì, 15 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT: “Catania giù di tono, il Cosenza c’è”

foto Catania FC

“Prima vittoria in campionato per il Cosenza, ampiamente meritata, prima sconfitta per il Catania. Giù di tono la formazione etnea, svagata e poco determinata. L’ex tecnico Toscano le ha tentate tutte pur di rimediare al passivo ma, pur cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto è rimasto identico. Cosenza su di giri con Buscè che ha intrapreso la strada giusta. Quadrato in difesa, robusto e rapido in mezzo al campo dove Langella ha dettato tempi e ritmi di gioco. In avanti Florenzi e Ricciardi sulla trequarti hanno supportato Mazzocchi”, evidenzia il Corriere dello Sport.

Nella ripresa, “l’ingresso in campo nel Catania di Stoppa prima e Lunetta dopo, ha migliorato la qualità delle giocate. Ed è proprio Lunetta con uno scavetto a riaprire la gara dopo un assist da destra di Casasola”, poi il gol di Kouan ed il poker servito da Langella. “Per il Catania da segnalare due traverse. La prima colpita dall’ex Forte al minuto 37’ st, la seconda con Di Tacchio nel recupero. Davvero poco. Il Cosenza c’è”, riporta il quotidiano.

