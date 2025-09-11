CORRIERE DELLO SPORT: “Cosenza, squadra da rimpolpare in alcuni reparti”

Il Corriere dello Sport fotografa la situazione attuale del Cosenza, prossimo avversario del Catania in campionato:

“Pari a Monopoli, pari nel derby di Crotone. Cosenza che non ha ancora vinto in campionato e si ritrova nei bassifondi della classifica (2 punti). Occorre invertire la rotta, se l’idea è quella di disputare un campionato dignitoso dopo la cocente retrocessione dalla B. Viceversa sarà un torneo anonimo, pieno di incertezze e pressapochismo, con una squadra ancora incompleta. Da rimpolpare alcuni reparti. Manca un secondo portiere da affiancare a Vettorel che a Crotone è stato uno dei migliori, e si è riscattato dopo qualche incertezza con la Salernitana. Così come manca un difensore di piede destro. Si sta cercando tra gli svincolati. Manca come il pane pure una punta centrale che possa far coppia con Mazzocchi che lì davanti sta cantando e portando la croce”.

“Reparto offensivo è attualmente composto oltre che da Mazzocchi, dai giovani Achour ex Primavera del Cagliari, e da un altro giovane, Novello, anche lui proveniente dalla Primavera rossoblù, che già in B in qualche occasione è stato aggregato in prima squadra. Pettinari, cercato in precedenza, si accaserà alla Ternana. Un reparto povero numericamente, che di certo non potrà andare avanti senza alternative. Occorrono rinforzi di qualità”.

“Discretamente assortito il reparto di centrocampo con l’arrivo di Christian Langella dal Rimini. A Crotone il play è stato buttato nella mischia e se l’è cavata sopra la sufficienza. Da segnalare il ritorno di Ricciardi che quando arriverà ad una condizione fisica ottimale, sarà un valore aggiunto. Contro la capolista che fin qui in campionato ha fatto l’en-plein, mancherà Garritano che sconterà la seconda giornata di squalifica. Se in questi giorni non dovesse arrivare alcun giocatore svincolato, Buscè si ritroverebbe con gli stessi uomini di Crotone. Con una panchina formata da molti ragazzi della Primavera. Questa, al momento, è la fotografia del Cosenza calcio”.

