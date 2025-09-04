giovedì, 4 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT – D’Ausilio: “Calore tifosi e ambizione club fondamentali nella scelta. Consapevoli delle nostre qualità”

foto Catania FC

Ieri, mercoledì 3 settembre, Michele D’Ausilio ha compiuto 26 anni. Proprio il trequartista prelevato dall’Avellino ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Ho scelto questa piazza con grandissimo entusiasmo ed ero ben consapevole di dove stessi andando: il calore dei tifosi ha pochi eguali ma anche le ambizioni della società hanno giocato un ruolo fondamentale. Come si vince in C? Chiudendosi in una bolla tutti quanti, evitando possibili condizionamenti esterni e lavorando sodo. Il mio ruolo? Nasco trequartista ma non sono uno che ha difficoltà ad adattarsi, farò quello che dice Toscano in base alle sue esigenze, troverà lui la soluzione migliore per questa squadra. La traversa scheggiata a Cava? Ho commesso l’errore di essere un pò troppo frenetico. Può capitare, ma ci siamo quasi per il raggiungimento della condizione fisica ottimale. Io sarò sempre disponibile e darò il massimo sia giocando dall’inizio che se dovessi subentrare a partita in corso. Il Monopoli? Ogni partita è a sè, ma noi siamo ben consapevoli delle nostre qualità. Non mi piace guardare altrove, pensiamo soltanto al nostro percorso”.

