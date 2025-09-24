mercoledì, 24 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT: “Grandolfo contro Lunetta, Trapani-Catania sfida tra bomber”

foto Catania FC

“Il derby siciliano fra Trapani e Catania sarà anche un faccia a faccia tra due bomber di grande spessore: Francesco Grandolfo e Gabriel Antonio Lunetta. Entrambi con un bottino di tre gol nelle prime cinque giornate di campionato, i due attaccanti rappresentano i terminali offensivi più pericolosi delle rispettive compagini”, riporta il Corriere dello Sport. “Il dato è eloquente: un quarto delle reti segnate finora da Trapani e Catania porta la firma di questi due giocatori”, si legge.

“La capacità di trovare la rete con continuità rende Grandolfo un pericolo costante per le difese avversarie. Giocatore che unisce tecnica, fiuto del gol e una buona dose di esperienza, elementi che lo rendono un punto di riferimento imprescindibile per il Trapani. Dall’altra parte Lunetta è un attaccante quattro anni più giovane, che ha saputo confermarsi come un bomber affidabile, capace di incidere in modo decisivo nelle partite più importanti. La sua velocità, il dribbling e il senso del gol lo rendono un avversario temibile e un elemento chiave per il gioco offensivo del Catania”, evidenzia il quotidiano. “La tensione e l’adrenalina tipiche di un derby si mescoleranno con la voglia di entrambi i bomber di lasciare il segno, di trascinare la propria squadra alla vittoria e di dimostrare chi, tra i due, merita il titolo di miglior cannoniere della sfida”.

