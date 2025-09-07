CORRIERE DELLO SPORT: “Il Monopoli paga gli errori, punizione forse eccessiva a Catania”

Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria ottenuta dal Catania tra le mura amiche ai danni del Monopoli che titola “Poker Catania, il Monopoli paga gli errori”. Si legge: “Il Catania passa con Ierardi al 24’, poi trema a lungo, ma alla mezz’ora della ripresa c’è il lampo rossazzurro, favorito da un lungo rilancio di Dini, con contatto in area Viteritti-Lunetta e conseguente penalty. Il controllo al Fvs conferma il rigore, che Cicerelli trasforma con lo scavetto, riscattando l’errore di Cava. Il Monopoli accusa il colpo e, in contropiede, sull’asse D’Ausilio-Aloi incassa la terza rete, quindi la quarta stavolta sull’asse Casasola-Lunetta. Forse una punizione eccessiva per la squadra di Colombo”, riporta il quotidiano.
