CORRIERE DELLO SPORT: “Stasera la Salernitana può staccare Catania e Benevento”

Questa sera, mercoledì 17 settembre, la Salernitana affronta in casa l’Atalanta U23 con la possibilità di balzare da sola in testa alla classifica. “Potrebbe essere una serata già importante per la Salernitana. I campani ospiteranno l’Atalanta Under 23 nel recupero della terza giornata e, con un risultato positivo, balzerebbero da soli in vetta alla classifica staccando Catania e Benevento”, riporta il Corriere dello Sport. “È una partita decisamente complessa, gli ospiti hanno qualità e giocano bene. Il 6-2 inflitto al Casarano nel secondo turno fa ancora parlare, anche se il capitano Panada si è fatto male al ginocchio destro e sarà indisponibile per un lungo periodo. E poi gli orobici hanno subito appena tre gol, facendo bene nell’ultimo turno contro il Team Altamura. Occhio a Cisse, Vavassori e Misitano. Ma è anche vero che i granata stanno crescendo”, si legge.

