mercoledì, 24 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoCORRIERE DELLO SPORT: "Trapani-Catania, derby rappresenta punto di svolta per entrambe le...
Calcio SicilianoCatania NewsDerbyFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

CORRIERE DELLO SPORT: “Trapani-Catania, derby rappresenta punto di svolta per entrambe le squadre”

Redazione
By Redazione
0
138
foto Catania FC

In occasione di Trapani-Catania, “un altro elemento di interesse è rappresentato dal confronto tra i due allenatori, Aronica e Toscano, quest’ultimo non sarà in panchina per squalifica”. Entrambi sono tecnici “vecchio stampo, che puntano su grinta, corsa e determinazione come elementi chiave del loro gioco”, riporta il Corriere dello Sport. Granata e rossazzurri saranno due squadre “pronte a tutto per conquistare la vittoria”.

Il Trapani “potrà contare su giocatori esperti e motivati, capaci di fare la differenza soprattutto nei momenti decisivi. La difesa granata, guidata da elementi di esperienza, sarà chiamata a contenere l’attacco etneo, che può vantare punte di qualità e velocità. Il Catania, dal canto suo, si affida a un mix di giovani talenti e giocatori navigati, con la capacità di adattarsi a diversi moduli tattici. Toscano potrebbe optare per un assetto aggressivo, volte a pressare alto e a sfruttare le ripartenze”.

Questo derby siciliano “rappresenta, in definitiva, un punto di svolta per entrambe le squadre. Per il Trapani, una vittoria potrebbe significare la ripresa definitiva e la possibilità di ambire a traguardi importanti. Per il Catania, invece, è l’occasione per rilanciarsi in classifica e dimostrare di essere una delle protagoniste del campionato. La posta in palio è alta” con due allenatori “grintosi come Aronica e Toscano, un pubblico appassionato da cornice”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania, a Trapani prova di maturità assoluta”
Articolo successivo
CORRIERE DELLO SPORT: “Grandolfo contro Lunetta, Trapani-Catania sfida tra bomber”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Trapani

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Angelo Massimino" contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

MERCATO: De Rose, il Barletta conferma la trattativa

CATANIA-SIRACUSA: stop ai tifosi aretusei al “Massimino”

VERSO TRAPANI-CATANIA: sei mesi fa l’ultimo confronto al “Provinciale”, i rossazzurri calarono il tris

QUI CATANIA: Casasola, ritorno al “Provinciale” otto anni dopo l’esperienza granata

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web