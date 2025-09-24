CORRIERE DELLO SPORT: “Trapani-Catania, derby rappresenta punto di svolta per entrambe le squadre”

In occasione di Trapani-Catania, “un altro elemento di interesse è rappresentato dal confronto tra i due allenatori, Aronica e Toscano, quest’ultimo non sarà in panchina per squalifica”. Entrambi sono tecnici “vecchio stampo, che puntano su grinta, corsa e determinazione come elementi chiave del loro gioco”, riporta il Corriere dello Sport. Granata e rossazzurri saranno due squadre “pronte a tutto per conquistare la vittoria”.

Il Trapani “potrà contare su giocatori esperti e motivati, capaci di fare la differenza soprattutto nei momenti decisivi. La difesa granata, guidata da elementi di esperienza, sarà chiamata a contenere l’attacco etneo, che può vantare punte di qualità e velocità. Il Catania, dal canto suo, si affida a un mix di giovani talenti e giocatori navigati, con la capacità di adattarsi a diversi moduli tattici. Toscano potrebbe optare per un assetto aggressivo, volte a pressare alto e a sfruttare le ripartenze”.

Questo derby siciliano “rappresenta, in definitiva, un punto di svolta per entrambe le squadre. Per il Trapani, una vittoria potrebbe significare la ripresa definitiva e la possibilità di ambire a traguardi importanti. Per il Catania, invece, è l’occasione per rilanciarsi in classifica e dimostrare di essere una delle protagoniste del campionato. La posta in palio è alta” con due allenatori “grintosi come Aronica e Toscano, un pubblico appassionato da cornice”, si legge.

