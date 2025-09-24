mercoledì, 24 Settembre 2025
CORRIERE DELLO SPORT: “Trapani, voglia di risalire. Catania determinato a riprendere la marcia”

foto Catania FC

Al Provinciale andrà in cena un confronto che promette spettacolo e tensione, mantenendo intatto il suo fascino e la sua carica agonistica. “Non lasciatevi ingannare da una lettura superficiale che definisce questo incontro come un derby atipico, privo di storia e difficoltà. La realtà è ben diversa. Trapani e Catania hanno scritto pagine importanti del calcio italiano, arrivando a sfidarsi anche in Serie B”, riporta il Corriere dello Sport. “Campo difficile e ambiente caldo, quello di Trapani, dove il Catania ha spesso dovuto affrontare difficoltà”. La sfida potrebbe permettere “ai granata di avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica, mostrando finora carattere e voglia di risalire, consapevoli dell’importanza di ogni punto in questa fase della stagione”. Il Catania, invece, “si presenta alla sfida forte di un avvio di campionato importante ma rallentato nelle ultime due giornate, determinato a riprendere la marcia e a confermarsi protagonista nel torneo”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

