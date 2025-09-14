COSENZA 4-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

COSENZA CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “San Vito-Marulla” – Cosenza
MARCATORI: 36′ Ricciardi, 51′ Florenzi, 69′ Lunetta, 76′ Kouan, 90’+4 Langella
COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino (68′ Cannavò), Caporale, Dametto, D’Orazio (C); Langella, Contiliano (80′ Begheldo), Kouan; Florenzi, Ricciardi (80′ Arioli); Mazzocchi (VC).
A disp. di Buscè: Pompei, Dalle Mura, Barone, Ferrara, Rocco, Ragone, Achour, Novello.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C) (45′ Martic), Pieraccini; Casasola (84′ Raimo), Corbari, Jimenez (67′ Di Tacchio), Donnarumma; D’Ausilio (45′ Stoppa), Cicerelli (67′ Lunetta); Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Quiroz, Aloi, Giardina.
ARBITRO: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
PRIMO ASSISTENTE: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)
SECONDO ASSISTENTE: Emanuele Fumarulo (Barletta)
QUARTO UFFICIALE: Gabriele Totaro (Lecce)
OPERATRICE FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)
AMMONITI: Casasola, Di Gennaro, Dametto, Toscano, D’Orazio, Cimino, Jimenez
ESPULSI:
NOTE: 7′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 5 – 5
CROSS: 21 – 18
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 7 – 3
TIRI IN PORTA: 8 – 4
TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 4
TIRI DA FUORI AREA: 6 – 1
TIRI FUORI: 3 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 2
PALI/TRAVERSE: 1 – 2
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 7
RIMESSE DAL FONDO: 3 – 5
RIMESSE LATERALI: 18 – 11
FUORIGIOCO: 1 – 1
FALLI COMMESSI: 7 – 17
POSSESSO PALLA: 53% – 47%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***