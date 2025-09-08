VERSO COSENZA-CATANIA: precedenti in Calabria, Mazzarani decisivo negli ultimi confronti. Caccia al tris di vittorie di fila

Favorevole al Cosenza il bilancio complessivo dei precedenti in Calabria. Dalla stagione 1929-30 ad oggi, su un totale di 17 partite di campionato disputate, nella maggioranza dei casi i padroni di casa hanno avuto storicamente la meglio sulla formazione etnea al “San Vito-Gigi Marulla”.

Gli ultimi confronti delle due squadre a Cosenza hanno fatto registrare però due acuti consecutivi rossazzurri in terza serie, con Mazzarani in entrambi i casi decisivo per la vittoria finale: nella stagione 2016/17 si alternarono in panchina Pino Rigoli, Mario Petrone e Giovanni Pulvirenti; nel campionato 2017/18 al timone rossazzurro c’era, invece, Cristiano Lucarelli. Prima del 2016 il Catania non vinceva a Cosenza in campionato addirittura dagli anni ’30. Precisamente dal 22 gennaio 1939 con doppietta catanese di Amadesi. Era la squadra allenata da Giovanni Degni con Vittorio Emanuele Brusca alla presidenza. In mezzo si ricorda una gara caratterizzata da ben 7 gol e che vide il Catania festeggiare la vittoria: settembre 1962, primo turno eliminatorio di Coppa Italia, successo rossazzurro per 3-4 con Szymaniak, Milan (doppietta) e Prenna nel tabellino dei marcatori tra le fila etnee. La squadra di Carmelo Di Bella allenatore e Marcoccio presidente militava in Serie A.

COSENZA-CATANIA, BILANCIO PRECEDENTI IN CAMPIONATO:

Vittorie Catania 5

Pareggi 3

Vittoria Cosenza 7

Gol Catania 18

Gol Cosenza 27

Prima Divisione 1929-30 Cosenza 3-0 Catania

31′ Politano, 42′ Politano, 68′ Genè

Prima Divisione 1930-31 Cosenza 4-1 Catania

42′ Pellicore (CO), 49′ Feraco aut. (CA), 59′ Zuccaro (CO), 69′ Ferraris rig. (CO), 82′ Zuccaro (CO)

Prima Divisione 1931-32 Cosenza 2-1 Catania

16′ Olivini, 30′ Perazzo rig.

Prima Divisione 1932-33 Cosenza 2-0 Catania

10′ Mortarotti rig., 20′ Perazzi

Prima Divisione 1933-34 Cosenza 0-1 Catania

88′ De Martino aut.

Serie C 1937-38 Cosenza 1-3 Catania

3′ Pinto (CA), 10′ Leonetti (CO), 15′ Tedeschini (CA), 20′ Ravizzoli (CA)

Serie C 1938-39 Cosenza 1-2 Catania

5′ Amadesi (CA), 37′ Lonetti (CO), 60′ Amadesi (CA)

Serie C 1940-41 Cosenza 4-1 Catania

5′ Capone (CO), 7′ Servello (CA), 25′ Caroldi (CO), 57′ Capone (CO), 81′ Laviola (CO)

Serie C 1941-42 Cosenza 2-1 Catania

9′ Mamberti (CO), 45′ Miglioli (CA), 68′ Sudati rig. (CO)

Serie C 1948-49 Cosenza 1-1 Catania

5′ Vornoli (CA), 90’+3 Ragona (CO)

Coppa Italia 1962-63 Cosenza 3-4 Catania

1′ Lenzi (CO), 15′ Szymaniak (CA), 20′ Milan (CA), 30′ Milan (CA), 48′ Bacci (CO), 52′ Lenzi (CO), 90’+4 Prenna (CA)

Serie C1 1987-88 Cosenza 2-2 Catania

6′ Marini (CA), 22′ Padovano (CO), 33′ Padovano (CO), 55′ Marini (CA)

Serie B 2002-03 Cosenza 3-1 Catania

1′ Alteri (CO), 35′ Antonelli Agomeri (CO), 48′ Lentini (CO), 63′ Taldo (CA)

Lega Pro 2015-16 Cosenza 1-1 Catania

61′ Vutov rig. (CO), 84′ Plasmati (CA)

Lega Pro 2016-17 Cosenza 1-2 Catania

19′ Baclet (CO), 29′ Anastasi (CA), 72′ Mazzarani (CA)

Serie C 2017-18 Cosenza 0-1 Catania

11′ Mazzarani

