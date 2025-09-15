COSENZA – CATANIA: come cambia la storia dei confronti in Calabria. Gli etnei non perdevano da ventidue anni

Ottava vittoria del Cosenza contro le cinque del Catania e i tre pareggi in Calabria. Questo dice l’aggiornamento dei precedenti delle due squadre in competizioni ufficiali in terra cosentina dagli anni ’20 ai giorni nostri. Per la terza volta nella storia i padroni di casa calano il poker. Era successo in precedenza nelle stagioni 1930/31 (Prima Divisione) e 1940/41 (Serie C), sempre con il risultato di 4-1. I lupi silani vinsero con tre gol di scarto anche nell’annata 1929/30, 3-0 in Prima Divisione. Il Catania non perdeva sul campo del Cosenza dal 2003: ventidue anni fa il gol di Taldo non bastò ai rossazzurri per uscire imbattuti dal confronto, vinto dal Cosenza per 3-1 in B. Nei successivi incroci il Catania sfidò il Cosenza in terza serie pareggiando nel 2015/16 con gol di Plasmati e vincendo nelle due stagioni seguenti per 1-2 e 0-1 con reti catanesi di Anastasi e Mazzarani nel primo caso, ancora di Mazzarani nel secondo. In Serie C il Cosenza non piegava la resistenza del Catania tra le mura amiche dal citato 4-1 del 23 febbraio 1941.

