domenica, 14 Settembre 2025
COSENZA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Jimenez a centrocampo, D’Ausilio sulla trequarti

foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Cosenza e Catania, avversari allo stadio “San Vito-Marulla” per la quarta giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano decide di puntare quasi sullo stesso undici opposto settimana scorsa al Monopoli, ad eccezione di D’Ausilio, impiegato dal 1′. Jimenez a centrocampo, Aloi in panchina. Per il resto confermato il 3-4-2-1 di base con Forte punta centrale. I calabresi di mister Buscè opporranno, almeno inizialmente, alla squadra rossazzurra una linea difensiva a quattro uomini con Ricciardi preferito a Cannavò, D’Orazio a Ferrara e Kouan a Begheldo.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Caporale, Dametto, D’Orazio (C); Langella, Contiliano, Kouan; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi (VC).
A disp. di Buscè: Pompei, Dalle Mura, Barone, Ferrara, Cannavò, Rocco, Arioli, Begheldo, Ragone, Achour, Novello.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C), Pieraccini; Casasola, Corbari, Jimenez, Donnarumma; D’Ausilio, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Martic, Raimo, Quiroz, Di Tacchio, Aloi, Giardina, Lunetta, Stoppa.

