COSENZA-CATANIA: partita trasmessa gratis e in chiaro da Telecolor

Domenica prossima, 14 settembre, in occasione della sfida allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” l’emittente televisiva Telecolor, trasmetterà l’incontro Cosenza-Catania gratis e in chiaro. Quattro ore live che prenderanno il via alle ore 14, ovvero 60 minuti prima del via. Si parte con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, si continua con il racconto live dei 90 minuti corredato dall’analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio e si conclude con un ricco post gara con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

