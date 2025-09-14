LIVE (s.t.): Cosenza 3-1 Catania, tabellino e statistiche partita

82′ Tiro violentissimo di Forte, palla stampata sulla traversa
COSENZA CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “San Vito-Marulla” – Cosenza
MARCATORI: 36′ Ricciardi, 51′ Florenzi, 69′ Lunetta, 76′ Kouan
COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino (68′ Cannavò), Caporale, Dametto, D’Orazio (C); Langella, Contiliano, Kouan; Florenzi, Ricciardi (80′ Arioli); Mazzocchi (VC).
A disp. di Buscè: Pompei, Dalle Mura, Barone, Ferrara, Rocco, Begheldo, Ragone, Achour, Novello.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C) (45′ Martic), Pieraccini; Casasola, Corbari, Jimenez (67′ Di Tacchio), Donnarumma; D’Ausilio (45′ Stoppa), Cicerelli (67′ Lunetta); Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Raimo, Quiroz, Aloi, Giardina.
ARBITRO: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
PRIMO ASSISTENTE: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)
SECONDO ASSISTENTE: Emanuele Fumarulo (Barletta)
QUARTO UFFICIALE: Gabriele Totaro (Lecce)
OPERATRICE FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)
AMMONITI: Casasola, Di Gennaro, Dametto, Toscano, D’Orazio, Cimino, Jimenez
ESPULSI:
NOTE: 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 5 – 5
CROSS: 20 – 17
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 7 – 3
TIRI IN PORTA: 7 – 4
TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 4
TIRI DA FUORI AREA: 6 – 1
TIRI FUORI: 3 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 2
PALI/TRAVERSE: 1 – 1
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 6
RIMESSE DAL FONDO: 3 – 5
RIMESSE LATERALI: 14 – 10
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 5 – 15
POSSESSO PALLA: 56% – 44%
