giovedì, 4 Settembre 2025
COSENZA-CATANIA: trasferta “a rischio” per i tifosi etnei

Si valutano restrizioni ai tifosi rossazzurri in vista del confronto Cosenza-Catania, in programma domenica 14 settembre. Potrebbe scattare il divieto di trasferta nei confronti dei sostenitori del Catania residenti in città e nella provincia etnea. A pesare gli scontri tra ultras delle opposte fazioni di qualche anno fa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, quando volarono pietre e petardi, furono utilizzate cinture, tubi in pvc e bottiglie caratterizzando episodi che portarono alla determina di oltre 50 provvedimenti di Daspo. I supporter del Catania viaggiavano a bordo di un pullman e di mezzi propri diretti a Potenza, mentre quelli del Cosenza si stavano recando a Palermo.

