COSENZA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro il Cosenza, allo stadio “San Vito-Marulla”, per la quarta giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C vinto nettamente dalla squadra di mister Buscè. Risultato finale di 4-1 in favore dei lupi silani. Niente da fare per il Catania che arrivava alla sfida con il morale a mille, 11 reti all’attivo e zero subite. Male la squadra di Mimmo Toscano che delude soprattutto sul piano dell’atteggiamento.

Il Cosenza approccia molto meglio alla gara, sbloccando il risultato nel corso del primo tempo con Ricciardi al minuto 38. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio dei padroni di casa a firma di Florenzi (51′). Catania che accorcia le distanze con il neo entrato Lunetta al 69′, successivamente i rossoblu calano il tris grazie ad un contropiede finalizzato da Kouan (71′) e siglano la quarta rete in pieno recupero grazie all’acuto di Langella. Due traverse colpite dal Catania nel secondo tempo con Forte e Di Tacchio. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Cosenza 4-1 Catania, gli highlights

