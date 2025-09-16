martedì, 16 Settembre 2025
CURVA NORD CATANIA: “Auguri ai fratelli della Curva A Napoli, 20 anni di passione e mentalità”

Un gemellaggio sempre più forte, solido e sentito, quello tra le tifoserie di Catania e Napoli. La Curva Nord Catania ha esposto nelle ultime ore in città uno striscione per omaggiare la Curva A napoletana in occasione del compimento dei vent’anni: “20 anni di passione e mentalità, auguri ai fratelli della Curva A”, questo il messaggio indirizzato al gruppo di rappresentanza ultras del tifo partenopeo, che nacque all’indomani del fallimento del Napoli, acquistato poi dall’attuale presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

