DALLA SALA STAMPA – Celli: “Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Cicerelli? Va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”

Alessandro Celli in conferenza stampa post gara commenta il deludente 0-0 dei rossazzurri contro il Sorrento. Ecco le sue parole:

“Abbiamo visto la loro partita contro la Salernitana e sapevamo che ci avrebbero aspettati. Abbiamo cercato di metterla sui binari giusti per noi, abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Donnarumma ha avuto un fastidio muscolare e il mister mi ha chiesto di sostituirlo: io sono a disposizione e gioco ovunque l’allenatore mi indichi di farlo. Se devo scegliere preferisco giocare da terzo in difesa. Volevamo giocare palleggiando il più possibile, trovando Cicerelli e Jimenez per cercare gli spunti offensivi. Non è mancata l’intensità: le squadre ci studiano e capiscono dove noi possiamo avere qualche problema. Noi dobbiamo lavorare su questo per fare meglio e non dare spunti agli avversari per farci male”.

“Intesa con Cicerelli? Si può fare sicuramente meglio. Emmanuele viene raddoppiato sistematicamente, noi dobbiamo cercare di metterlo in condizione di giocare come sa fare. Infortuni? In allenamento diamo tutto, l’intensità alta: è un lavoro che espone il corpo, si va forte, quindi è normale che capitino. Ci sono tante componenti che solo vivendole, le capisci. Un insieme di fattori, non c’è una scienza esatta”.

