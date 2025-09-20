sabato, 20 Settembre 2025
HomeCatania NewsDALLA SALA STAMPA - Celli: "Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Cicerelli? Va...
Catania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

DALLA SALA STAMPA – Celli: “Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Cicerelli? Va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
141
foto Catania FC

Alessandro Celli in conferenza stampa post gara commenta il deludente 0-0 dei rossazzurri contro il Sorrento. Ecco le sue parole:

“Abbiamo visto la loro partita contro la Salernitana e sapevamo che ci avrebbero aspettati. Abbiamo cercato di metterla sui binari giusti per noi, abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Donnarumma ha avuto un fastidio muscolare e il mister mi ha chiesto di sostituirlo: io sono a disposizione e gioco ovunque l’allenatore mi indichi di farlo. Se devo scegliere preferisco giocare da terzo in difesa. Volevamo giocare palleggiando il più possibile, trovando Cicerelli e Jimenez per cercare gli spunti offensivi. Non è mancata l’intensità: le squadre ci studiano e capiscono dove noi possiamo avere qualche problema. Noi dobbiamo lavorare su questo per fare meglio e non dare spunti agli avversari per farci male”.

“Intesa con Cicerelli? Si può fare sicuramente meglio. Emmanuele viene raddoppiato sistematicamente, noi dobbiamo cercare di metterlo in condizione di giocare come sa fare. Infortuni? In allenamento diamo tutto, l’intensità alta: è un lavoro che espone il corpo, si va forte, quindi è normale che capitino. Ci sono tante componenti che solo vivendole, le capisci. Un insieme di fattori, non c’è una scienza esatta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: i risultati del sabato. Vincono Crotone e Monopoli, pari a Cerignola e Caserta
Articolo successivo
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Potevamo essere più determinati in zona gol. Sono molto esigente, abbiamo la possibilità di fare di più”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web