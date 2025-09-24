DALLA SALA STAMPA – Corbari: “Pari molto positivo se vinciamo domenica, siamo cresciuti mentalmente”; Napoli: “Prestazione che ci dà consapevolezza, il nostro un gruppo sano”

Le parole in sala stampa, al termine di Trapani-Catania, del centrocampista Andrea Corbari e del vice all’allenatore Michele Napoli, che ha sostuito in panchina lo squalificato Mimmo Toscano:

CORBARI – “E’ un buon pareggio. Partita maschia, molto combattuta. Derby ben giocato da entrambe le squadre, ci teniamo questo punto anche se potevamo fare qualcosina di più in termini realizzativi, soprattutto nel primo tempo con 2-3 occasioni in cui la palla ha navigato lì in mezzo all’area. Lavoriamo in funzione della conquista di una vittoria domenica, in modo da trasformare questo pareggio in un risultato molto positivo. Agonismo ma mai cattiveria in campo? Penso sia la base dello sport arrivare ad un certo punto e riconoscere il limite, non andando oltre. Penso sia stato anche bello da vedere un derby così combattuto senza nessuno andato oltre le righe negli atteggiamenti. Un bello spot”.

“Io ho sempre fatto la mezzala, quindi devo cercare di adattare le mie caratteristiche ad un nuovo modulo. Posso migliorare tanto in fase di palleggio, facendomi vedere di più. Questa è una caratteristica che nel tempo ho curato meno. Ho avvertito una prova più positiva da parte mia rispetto alle precedenti. In fase di non possesso magari va bene, devo migliorare quella di possesso. Cambio di mentalità della squadra? Nasce dall’esigenza di capire gli errori. Cosenza da questo punto di vista ci è servita per comprendere cosa ci metta veramente in difficoltà, cercando di limitare determinati errori e di essere più coperti in certe situazioni. Aiutandoci soprattutto attraverso la voce. Sono tutti piccoli step che man mano miglioriamo. A Cosenza abbiamo capito tante cose a livello di squadra e come affrontare certi tipi di partite con formazioni che giocano palla a terra. Ci ha fatto crescere mentalmente in quello che la squadra sa, può e non può fare. Il mister ci chiede di andare sempre forte. A volte non riesci perchè scendono in campo anche gli avversari, ad esempio nel primo tempo dovevamo avere quel pizzico di fortuna e malizia per capitalizzare quelle occasioni che hanno lasciato qualche rammarico”.

NAPOLI – “Ci aspettavamo una partita difficile contro una squadra forte, in salute, sapevamo e avevamo detto ai ragazzi che sarebbe stato difficile portare a casa un risultato positivo se non fossimo venuti a Trapani determinati e concentrati. Credo che ci siamo riusciti, sfornando una prestazione ottima. Rimane il rammarico per le occasioni create e non sfruttate ma ripartiamo da una prestazione che si soddisfatta. Alla fine lo considero un punto guadagnato perchè comunque abbiamo affrontato una squadra costruita bene, forte, tosta. Va bene così. La prestazione deve darci ancora più consapevolezza delle nostre qualità e possibilità“.

“Reputo che finora abbiamo sbagliato solo la partita di Cosenza. Gare come quella col Sorrento possono capitare purtroppo, la prestazione però c’era stata ma siamo mancati sotto l’aspetto del risultato e avremmo dovuto costruire qualche occasione in più. Questo è un campionato dove devi mettere in campo determinate caratteristiche se vuoi riuscire a prevalere sugli avversari, altrimenti ogni partita è difficile e puoi rischiare di perdere ovunque”.

“Cicerelli? Tutti sanno che è un giocatore forte e determinante, ogni domenica lui sa che gli aspetta una marcatura a volte anche triplicata. Sono contento della sua prova a Trapani, perchè quando è riuscito a strappare ha fatto vedere le sue enormi qualità rendendosi pericoloso su un calcio di punizione nel primo tempo. Per noi è un calciatore importante. Il rinnovo di Toscano e staff? Posso solo dire che siamo contenti e orgogliosi di aver prolungato ancora per un altra stagione il nostro contratto con il Catania. Era una cosa di cui avevamo già parlato in estate, si aspettava solo che la società decidesse di mettere nero su bianco. Nella testa dei giocatori non credo che questo possa avere influito in qualche maniera perchè abbiamo un gruppo sano, di ragazzi che ci seguono in tutto e per tutto”.

“Occasione persa per accorciare dalla Salernitana? In realtà lo abbiamo fatto, un punticino glielo abbiamo rosicchiato. Saremmo stati più contenti se fossero stati tre però, ripeto, siamo comunque soddisfatti di questo risultato, della prestazione, della voglia, dello spirito e del sacrificio messo in campo dai ragazzi”.

