DALLA SALA STAMPA – Napoli e Donnarumma: “Accettiamo il punto, bisogna ritrovare la vittoria domenica”

Il vice allenatore Michele Napoli ed il laterale sinistro Daniele Donnarumma hanno analizzato in sala stampa la prestazione del Catania a Cerignola. La testa è già rivolta al successivo confronto interno col Siracusa. Obiettivo, ritrovare una vittoria che manca dagli inizi di settembre (4-0 contro il Monopoli, ndr).

NAPOLI – “Il Cerignola di sicuro ha avuto le occasioni più importanti e noi non eravamo in un giornata brillantissima. Accettiamo in maniera positiva questo punto, comunque ottenuto contro una squadra che appena pochi giorni fa ha vinto a Salerno, già consolidata in questo campionato da qualche anno. Ci teniamo di positivo questo risultato che ci permette di rimanere agganciati alle zone alte di classifica”.

“Dini? E’ stato bravissimo in 3-4 occasioni, sappiamo la bravura di Andrea. Fortunatamente è un nostro giocatore (sorride, ndr) e va bene così. Cicerelli? La sua partenza dalla panchina è una scelta dettata esclusivamente dall’esigenza di farlo rifiatare un attimino. Mentre con Forte non potevamo farlo, non avendo a disposizione altre punte di ruolo, nel caso di Cicerelli avevamo fatto la valutazione di inserirlo eventualmente nella ripresa laddove avesse più freschezza per tentare di vincere la partita. Non aveva assolutamente alcun problema fisico. Anche Caturano doveva essere con noi, ma alla fine anche dietro parere dello staff medico si è preferito non rischiarlo a Cerignola per poterlo avere sicuramente per la parita successiva, magari garantendogli maggiore minutaggio. Il giocatore è guarito, non volevamo incappare in una semplice o banale ricaduta“.

“Sarei stato contento se avessimo potuto regalare una vittoria ai nostri tifosi dopo essersi sobbarcati tanti chilometri. Sono un valore aggiunto per noi, uno stimolo in più. Gli auguro e spero che domenica si possa gioire insieme. Siracusa? Dobbiamo ritrovare la vittoria, giochiamo in casa. Abbiamo una settimana piena per lavorare in modo sereno, recuperando le energie dopo queste gare ravvicinate e due trasferte insidiose su campi in sintetico. Ci prepararemo al meglio”.

DONNARUMMA – “Sapevamo che il Cerignola fosse una squadra reduce dal secondo posto della passata stagione, che soprattutto in casa costruisce le proprie fortune, su un campo molto difficile. Sono stati bravi loro a indurci a commettere tanti errori individuali, questo ha favorito e le loro ripartenze e occasioni. Di positivo c’è che veniamo da una doppia trasferta su un campo in sintetico, cercando a tratti di imporre il nostro gioco soprattutto nel secondo tempo se ci riferiamo alla gara di Cerignola. Dobbiamo guardare prima a noi stessi, perchè se le altre rallentano e noi non vinciamo è dura andare sulle disgrazie altrui. Bisogna migliorare quello che oggi non ha funzionato e riportare a casa i tre punti domenica contro il Siracusa. Va migliorata la gestione della palla, tante volte siamo frenetici nello sviluppo delle giocate, la qualità non ci manca ma bisogna poi dimostrarlo“.

