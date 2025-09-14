DALLA SALA STAMPA – Toscano e Di Tacchio: “E’ mancata la determinazione, la voglia di vincere. Torniamo con i piedi per terra”

Le parole in sala stampa dell’allenatore Domenico Toscano e del capitano Francesco Di Tacchio, analizzando la brutta sconfitta di Cosenza. Ecco quanto evidenziato:

TOSCANO – “Gli episodi devi portarli dalla tua parte, oggi non lo abbiamo fatto a differenza del Cosenza che ci ha messo qualcosa in più. Abbiamo dato l’impressione di entrare in campo molli, anche nei primi dieci minuti quando abbiamo creato 2-3 situazioni con Casasola e Cicerelli non avevamo la solita determinazione, quella veemenza e cattiveria. Al contrario del Cosenza che ha messo determinazione nei duelli, ha fatto la partita che doveva fare, ci ha aspettato ed è ripartito, giocando anche sui nostri errori. Ad un certo punto abbiamo preso il 3-1 su una situazione da calcio d’angolo a favore nostro e lì la partita è finita. Se dovevamo perdere, meglio perderla così piuttosto che con il risultato in bilico perchè ti fa fare un bagno di umiltà e tornare con i piedi per terra. Qui si pensava già di avere vinto il campionato con numeri stratosferici, invece si torna a lavorare da domenica pensando ad un’altra partita difficile col Sorrento”.

“Celli sta bene, Aloi ieri ha avuto un problema nella rifinitura e non si è avuto il tempo di fare le giuste valutazioni quindi è stato meglio non rischiare. Se la squadra non esprime una prestazione all’altezza, è normale che tutti i singoli facciano prestazioni al di sotto delle loro possibilità. Non è un problema di Jimenez, Cicerelli o Forte. La prestazione collettiva doveva essere di un altro livello. A me non piace parlare dei singoli, determinano i risultati le prestazioni di squadra. Queste fanno capire il campionato da affrontare, che è lungo, insidioso e tosto fino all’ultima giornata. Queste partite devono insegnarti qualcosa, come ti ha insegnato anche la vittoria di Cava, portando a casa in quel caso una gara sporca, non bella. Sarà tutto il campionato così. Se non pareggi motivazione, determinazione, approccio e atteggiamento degli avversari fai fatica. Abbiamo trovato una squadra forte, con 7-8 dei titolari che giocavano in B lo scorso anno. Poi si parla di problematiche esterne ma se il Cosenza si compatta ed è determinato battendo la capolista, tutto si azzera”.

“Sul piano motivazionale eravamo al di sotto del nostro standard. Nelle altre partite la squadra ha reagito bene nei momenti di difficoltà, il Cosenza ha sfruttato i nostri errori soprattutto. Errori singoli e di reparto, dovevamo fare meglio. Dobbiamo parlare meno e deve cambiare la percezione da parte nostra dei messaggi che arrivano dall’esterno. Saremmo dovuto venire qui a Cosenza pensando di essere avvelenati, adeguandoci anche alle condizioni del terreno di gioco. Questo è il campionato. Di Tacchio? Contento che sia rientrato e abbia avuto un buon impatto alla gara. Si allenava col gruppo da 4 giorni, da domenica si allenerà con continuità, inoltre rientra Quaini dalla squalifica. Abbiamo altre soluzioni”.

DI TACCHIO – “E’ mancata la determinazione, la voglia di vincere questa partita. Il Cosenza ci ha messo in difficoltà soprattutto nei duelli, nelle seconde palle. Una squadra con la voglia di essere protagonista come la nostra non se lo può permettere. Questo è il campionato di C e bisogna capirlo subito perchè affronteremo tantissime squadre che ci metteranno in difficoltà. Ho avuto un problema al ginocchio che ha condizionato un pò l’andamento ma io la mia disponibilità la do, non c’è problema. Dovrò lavorare tanto per essere in condizione cercando di dare il mio contributo ai compagni. Con l’ingresso di Lunetta abbiamo avuto maggiore intensità dvanti, attaccavamo meglio la profondità, abbiamo preso il terzo gol nel momento migliore, una squadra matura come la nostra non può permetterselo perchè la partita si stava incanalando in un’altra direzione”.

