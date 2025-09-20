sabato, 20 Settembre 2025
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Potevamo essere più determinati in zona gol. Sono molto esigente, abbiamo la possibilità di fare di più”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Al termine della partita pareggiata dai rossazzurri contro il Sorrento per 0-0, l’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le parole di Toscano:

“Senza intensità si fa fatica. Ho visto nel primo tempo una risposta caratteriale rispetto alla partita di Cosenza. Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri. Oggi serviva riempire meglio l’area, sfruttare i calci piazzati come abbiamo fatto contro il Monopoli in una partita molto simile a questa. Abbiamo rischiato nell’episodio del rigore e su questo dobbiamo lavorare perché non possiamo concedere queste opportunità. Non è tanto il numero di attaccanti che determina il risultato, ma il modo in cui si approccia alla fase offensiva. Potevamo essere più determinati. Avere tutti a disposizione è un’arma in più, questo è ovvio”.

“Il Sorrento è venuto a battagliare, sapevamo che avrebbero giocato così. Sappiamo che chi ci affronta cercherà di fermare i nostri calciatori più talentuosi. Rispetto a Cosenza c’è stato più equilibrio e più pazienza, ma non siamo stati cinici. Ci auguriamo di poter recuperare alcuni calciatori la prossima settimana in vista di due impegni importanti. Potevamo essere più arrembanti nel secondo tempo, chi è subentrato ha cercato di dare energia. Sto cercando di lavorare sui trequartisti, perché possano accompagnare meglio l’attaccante. Sono molto esigente e possiamo fare di più. L’arbitro ha sbagliato la gestione degli ultimi dieci minuti: ha perso il polso della situazione”.

