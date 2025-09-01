D’ANDREA, prime parole da giocatore del Pineto: “Sono carichissimo, ho tante motivazioni”

Prime parole da calciatore del Pineto per Filippo D’Andrea, attaccante che il Catania ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: “Sono carichissimo, ho tante motivazioni e tanta voglia di scendere in campo e lottare con la squadra. Sono qui perché la società mi ha voluto fortemente insieme al mister, con il quale ho fatto la mia migliore stagione in carriera. Il girone B è un girone molto competitivo , ho trovato una squadra giovane ma con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Sono stato accolto subito benissimo. L’obiettivo è migliorarsi ogni giorno e arrivare più in alto possibile tutti insieme”.

