lunedì, 1 Settembre 2025
HomeCalciomercatoD'ANDREA, prime parole da giocatore del Pineto: "Sono carichissimo, ho tante motivazioni"
CalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroLega ProPrimo Piano

D’ANDREA, prime parole da giocatore del Pineto: “Sono carichissimo, ho tante motivazioni”

Redazione
By Redazione
0
178

Prime parole da calciatore del Pineto per Filippo D’Andrea, attaccante che il Catania ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: “Sono carichissimo, ho tante motivazioni e tanta voglia di scendere in campo e lottare con la squadra. Sono qui perché la società mi ha voluto fortemente insieme al mister, con il quale ho fatto la mia migliore stagione in carriera. Il girone B è un girone molto competitivo , ho trovato una squadra giovane ma con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Sono stato accolto subito benissimo. L’obiettivo è migliorarsi ogni giorno e arrivare più in alto possibile tutti insieme”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE – Popovic torna al Perth Glory. Pelligra: “Entusiasti di far crescere i migliori giovani talenti australiani”
Articolo successivo
MERCATO: Frosinone, idea Luperini per il centrocampo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web