D’AUSILIO: male la prima da titolare, col Sorrento occasione per il riscatto

Quarta apparizione stagionale con la maglia del Catania, prima da titolare per Michele D’Ausilio. Il trequartista prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Avellino ha esordito dal 1′ a Cosenza. C’era curiosità per vedere per la prima volta all’opera dall’inizio il calciatore milanese classe 1999, tuttavia la prestazione offerta in terra calabrese è stata mediocre. D’Ausilio, chiamato ad allargarsi sulla fascia, non ha creato mai la superiorità numerica sulla destra, facendo filtrare pochi palloni a beneficio dei compagni.

C’è da dire che la squadra lo ha supportato anche poco, ma il ragazzo non è mai entrato in partita finendo per inabissarsi al “San Vito-Marulla”, un pò come il resto del gruppo. Dopo le positive impressioni iniziali emerse, non sono arrivate conferme domenica scorsa. Ci si attende da subito una pronta reazione contro il Sorrento. Il Catania proverà a sfruttare anche la sua tecnica in spazi stretti e velocità a campo aperto per avere ragione dei costieri.

