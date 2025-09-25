venerdì, 26 Settembre 2025
DI CHIARA (Rai Sport): “Trapani e Catania, pareggio giusto che dà consapevolezza della loro forza”

Alberto Di Chiara, commentatore tecnico per Rai Sport in occasione del derby siciliano Trapani-Catania, fotografa così la situazione delle due squadre:

“Il gol ha sbloccato mentalmente il Trapani, che ha preso entusiasmo. Il Catania era chiamato a reagire, riordinare le idee e ritrovare il pallino del gioco dopo la rete di Fischnaller e lo ha fatto, riuscendo poi a pareggiare i conti mettendo sotto pressione la formazione di casa. I granata avrebbero potuto sfruttare meglio la tattica delle ripartenze per chiudere la partita. Lunetta ha riequilibrato le sorti in un momento in cui sembrava che il Trapani avesse preso il controllo del match, mentre in precedenza la squadra di Aronica aveva trovato la via del gol quando il Catania era padrone del gioco”.

“Successivamente si è passati ad una fase in cui il Catania ha cercato di creare più occasioni possibili portando parecchi pericoli nella metà campo granata. Partita molto vibrante, alla fine il pareggio è giusto nel contesto di uno scontro al vertice, al di là della classifica del Trapani condizionata dalla penalizzazione. Potenzialmente queste due squadre possono lottare per andare nella categoria superiore, lo hanno dimostrato anche al ‘Provinciale’, questo pareggio consente a entrambe di prendere consapevolezza della loro forza”.

