DI GREGORIO: “Catania, vincere a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Globus Television sul Catania reduce dal pari casalingo contro il Sorrento ed in cerca di rilancio a Trapani:

“Sabato è stato un Catania sotto tono, che non ha avuto il guizzo. E’ venuto fuori un pareggio sostanzialmente giusto. Anzi, se lo vedi in prospettiva può essere anche un punto guadagnato perchè negli anni passati in circostanze del genere poteva arrivare una sconfitta. L’amarezza dei tifosi ci sta perchè sono sempre calorosi, presenti. Catania supera adirittura alcune piazze di Serie A e B per numero di spettatori allo stadio. Questo già da tanti anni è così, non li scopriamo oggi i tifosi del Catania. Si aspettano giustamente sempre qualcosa di più dalla squadra. Una vittoria a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”.

“Il Catania veniva da una brutta sconfitta a Cosenza e non aveva ancora subito reti, poi è arrivato il pareggio in casa col Sorrento, quindi è un momento negativo per i rossazzurri ma siamo ancora all’inizio. Io aspetterei queste due trasferte. Dopo Trapani e Cerignola secondo me si potrà dire qualcosa in più. Mettiamoci anche l’incidenza di una serie di infortuni importanti. Ci sono ancora tantissime partite da giocare con diversi scontri diretti. Per esperienza dico che i numeri attuali lasciano il tempo che trovano. Nel periodo di dicembre si farà un primo vero bilancio, poi c’è anche il mercato. Al giro di boa si potrà delineare la classifica e capire davvero questa squadra dove possa arrivare”.

