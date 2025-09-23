mercoledì, 24 Settembre 2025
HomeCatania NewsDI GREGORIO: "Catania, vincere a Trapani cambierebbe l'umore dei tifosi"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

DI GREGORIO: “Catania, vincere a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”

Redazione
By Redazione
0
88

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Globus Television sul Catania reduce dal pari casalingo contro il Sorrento ed in cerca di rilancio a Trapani:

“Sabato è stato un Catania sotto tono, che non ha avuto il guizzo. E’ venuto fuori un pareggio sostanzialmente giusto. Anzi, se lo vedi in prospettiva può essere anche un punto guadagnato perchè negli anni passati in circostanze del genere poteva arrivare una sconfitta. L’amarezza dei tifosi ci sta perchè sono sempre calorosi, presenti. Catania supera adirittura alcune piazze di Serie A e B per numero di spettatori allo stadio. Questo già da tanti anni è così, non li scopriamo oggi i tifosi del Catania. Si aspettano giustamente sempre qualcosa di più dalla squadra. Una vittoria a Trapani cambierebbe l’umore dei tifosi”.

Il Catania veniva da una brutta sconfitta a Cosenza e non aveva ancora subito reti, poi è arrivato il pareggio in casa col Sorrento, quindi è un momento negativo per i rossazzurri ma siamo ancora all’inizio. Io aspetterei queste due trasferte. Dopo Trapani e Cerignola secondo me si potrà dire qualcosa in più. Mettiamoci anche l’incidenza di una serie di infortuni importanti. Ci sono ancora tantissime partite da giocare con diversi scontri diretti. Per esperienza dico che i numeri attuali lasciano il tempo che trovano. Nel periodo di dicembre si farà un primo vero bilancio, poi c’è anche il mercato. Al giro di boa si potrà delineare la classifica e capire davvero questa squadra dove possa arrivare”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO TRAPANI-CATANIA: esame di riparazione per gli etnei. Le ipotesi di formazione
Articolo successivo
BREVE: “Il Cibalino può dare noie sul piano tendineo e muscolare. Mi aspetto più coraggio dalla squadra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

BREVE: “Il Cibalino può dare noie sul piano tendineo e muscolare. Mi aspetto più coraggio dalla squadra”

Redazione - 0
Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente pareggio interno col...

VERSO TRAPANI-CATANIA: esame di riparazione per gli etnei. Le ipotesi di formazione

TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

VERSO TRAPANI-CATANIA: previsioni meteo al “Provinciale”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web