sabato, 20 Settembre 2025
DI SOMMA (Sorrento): “A Catania per riprenderci quello che abbiamo lasciato a Salerno”

Vincenzo Di Somma, difensore del Sorrento, carico in vista della trasferta di Catania e speranzoso di riuscire a portare a casa un risultato positivo dopo una serie di prestazioni all’altezza ma che hanno fruttato, probabilmente, meno punti rispetto a quanto meritato. “I complimenti fanno piacere ma non fanno classifica e quindi adesso dobbiamo cercare di strappare un risultato positivo in casa degli etnei per riprenderci quello che abbiamo lasciato all’Arechi”, dichiara Di Somma che aggiunge: “È fondamentale credere nel lavoro che facciamo ogni giorno perché solo attraverso quello potremo raccogliere ciò che meritiamo”.

