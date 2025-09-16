DI TACCHIO a Globus Tv: “Battuta d’arresto che deve farci crescere, c’è da lavorare duramente”

Così il centrocampista e capitano del Catania Francesco Di Tacchio ai microfoni di Globus Television:

“Purtroppo abbiamo preso un gol stupido, evitabile, ad un certo punto la partita stava girando a nostro favore. Abbiamo cercato di partire subito forte però ci siamo sbilanciati, dovevamo avere letture migliori e maggiore lucidità, una squadra come la nostra non si può permettere di prendere soprattutto il terzo gol. Io sto bene, sono un pò indietro di condizione, per la prima settimana ho potuto lavorare con il gruppo. Dobbiamo subito abbassare la testa ed iniziare a lavorare duramente”.

“Cava e Cosenza sono due partite totalmente diverse. A Cosenza ci siamo trovati di fronte una squadra forte, su un campo difficile dove bisognava sporcarsi, mettere in campo determinazione, vincere più duelli e non lo abbiamo fatto. E’ una battuta d’arresto che ci deve fare crescere, analizzando le cose che non hanno funzionato. Il Cosenza ha voluto vincere la partita, arrivavano prima sulle seconde palle, avevano più voglia di noi di vincere questa partita. Dobbiamo capire che affronteremo tantissime squadre con questa determinazione e bisogna farsi trovare pronti. Questo è il campionato di Lega Pro, bisogna subito saper legger le gare, quando c’è da mettere qualcosa in più devi farlo”.

