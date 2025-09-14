domenica, 14 Settembre 2025
DI TACCHIO a Telecolor: “Combattere su ogni palla e vincere i duelli, bisogna mentalizzarsi”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Il centrocampista Francesco Di Tacchio, capitano del Catania, dopo il ritorno in campo in occasione della partita persa a Cosenza, ha commentato la debacle della sua squadra. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Telecolor: “Siamo dispiaciuti per il risultato, personalmente sono contento di essere rientrato ma speravo in una vittoria. Bisogna mentalizzarsi, il campionato di Serie C è questo: bisogna combattere su ogni palla e vincere i duelli, noi non possiamo fare nulla di diverso rispetto a questo. Dobbiamo crescere. Devo lavorare, ho avuto un problema al ginocchio a fine ritiro: quella appena passata è stata la prima settimana di lavoro insieme alla squadra. Non penso che abbiamo sottovalutato l’avversario e neanche che ci siamo rilassati. Bisogna analizzare le cose che non hanno funzionato e mentalizzarci”.

