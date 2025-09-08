DI TACCHIO: il capitano pronto a lavorare a pieno regime

Buone notizie sul fronte Francesco Di Tacchio. Saltate le prime tre giornate di campionato, il centrocampista e capitano del Catania, secondo quanto appreso da Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’, da martedì tornerà a lavorare a pieno regime. Sta per arrivare il momento di rivedere in campo Di Tacchio. Un giocatore ritenuto particolarmente importante da staff tecnico e società, venendo confermato nella lista dei 23 “calciatori professionisti” presentata dalla società rossazzurra in Lega dopo avere ricevuto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche.

