DI TACCHIO: “Quasi pronto per il rientro in gruppo, non vedo l’ora. Vogliamo essere protagonisti, c’è un’aria diversa”

Il centrocampista e capitano rossazzurro Francesco Di Tacchio rilascia alcune dichiarazioni a margine della presentazione della squadra presso il Comune di Catania:

“E’ motivo d’orgoglio e di responsabilità poter rappresentare questa squadra, città e società da capitano. Cercheremo di regalare una gioia importante ai tifosi. Io sto bene, ho iniziato a lavorare con la squadra e presto sarò al 100%. Sono quasi pronto, se non è questa sarà la prossima settimana che rientrerò in gruppo, non vedo l’ora di farlo. Ho lavorato duramente per questo. C’è grandissimo entusiasmo, lo percepiamo. Sta a noi alimentarlo gara dopo gara, dando il massimo in ogni partita. Monopoli? Stiamo preparando bene, con la massima serenità e la giusta adrenalina quella che sarà una bella sfida. L’aria che si respira quest’anno è diversa, in questo momento i risultati sono a nostro favore. Lavoriamo duramente tutti i giorni per proseguire la striscia positiva”.

“Il gruppo è sano, solido, formato da grandi lavoratori. In questo periodo ne abbiamo approfittato per conoscerci ancora meglio. Sappiamo che ci aspetta un campionato lungo e faticoso ma siamo sulla strada giusta. Avere svolto un ritiro senza problemi fa già tanto, poi è normale che in una stagione ci possano essere alti e e bassi. Noi dobbiamo fare in modo di cercare di dare continuità al campionato non ripetendo gli errori della passata stagione. Guardiamo avanti con fiducia, vogliamo esssere protagonisti”.

