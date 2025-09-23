martedì, 23 Settembre 2025
HomeCatania NewsDINI: il portiere inserito nella Top 11 di TuttoC della quinta giornata
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo Piano

DINI: il portiere inserito nella Top 11 di TuttoC della quinta giornata

Redazione
By Redazione
0
37
foto Catania FC

Nonostante la mancata vittoria contro il Sorrento, un giocatore del Catania viene inserito nella consueta Top 11 settimanale di TuttoC.com. Tra i migliori della precedente giornata di campionato nel girone C figura anche l’estremo difensore Andrea Dini. “In un pomeriggio contraddistinto da tanti musi lunghi per un pareggio scialbo e frutto di una buona prestazione, spicca la prestazione di un portiere che sta diventando sempre più determinante per i colori rossoblu. Un rigore parato e tanti interventi determinanti hanno evitato una clamorosa sconfitta interna col Sorrento”, si legge.

Questa la Top 11 della quinta giornata del gruppo C nel dettaglio, scegliendo il sistema di gioco 4-3-3: Dini (Catania); Scognamillo (Benevento), Cargnelutti (Crotone), Lulic (Casarano), Lepore (Team Altamura); Siatounis (Potenza), Garritano (Cosenza), Cuccurullo (Sorrento); Kallon (Casertana), Salvemini (Benevento), Ferraris (Salernitana). Allenatore: Auteri (Benevento).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI (Video): 23 settembre 2012, un Catania stoico gioca dal 1’ in dieci e ferma il Napoli
Articolo successivo
ESCLUSIVA – Lainò: “Catania, a pieno organico potenzialità notevoli. Bisogna cambiare atteggiamento”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Redazione - 0
Mercoledì 24 settembre il Catania affronterà il Trapani in occasione della sesta giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30...

FAI LA FORMAZIONE: Trapani-Catania, sostituisciti a Toscano

VERSO TRAPANI-CATANIA: previsioni meteo al “Provinciale”

CONVOCATI: Donnarumma tra i rossazzurri a disposizione

ESCLUSIVA – Lainò: “Catania, a pieno organico potenzialità notevoli. Bisogna cambiare atteggiamento”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web