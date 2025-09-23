DINI: il portiere inserito nella Top 11 di TuttoC della quinta giornata

Nonostante la mancata vittoria contro il Sorrento, un giocatore del Catania viene inserito nella consueta Top 11 settimanale di TuttoC.com. Tra i migliori della precedente giornata di campionato nel girone C figura anche l’estremo difensore Andrea Dini. “In un pomeriggio contraddistinto da tanti musi lunghi per un pareggio scialbo e frutto di una buona prestazione, spicca la prestazione di un portiere che sta diventando sempre più determinante per i colori rossoblu. Un rigore parato e tanti interventi determinanti hanno evitato una clamorosa sconfitta interna col Sorrento”, si legge.

Questa la Top 11 della quinta giornata del gruppo C nel dettaglio, scegliendo il sistema di gioco 4-3-3: Dini (Catania); Scognamillo (Benevento), Cargnelutti (Crotone), Lulic (Casarano), Lepore (Team Altamura); Siatounis (Potenza), Garritano (Cosenza), Cuccurullo (Sorrento); Kallon (Casertana), Salvemini (Benevento), Ferraris (Salernitana). Allenatore: Auteri (Benevento).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***