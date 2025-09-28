domenica, 28 Settembre 2025
HomeCatania NewsDONNARUMMA a Telecolor: "Commessi diversi errori individuali, dobbiamo migliorare"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

DONNARUMMA a Telecolor: “Commessi diversi errori individuali, dobbiamo migliorare”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
176
foto Catania FC

L’esterno rossazzurro Daniele Donnarumma ha commentato ai microfoni di Telecolor il pareggio del Catania contro l’Audace Cerignola. Ecco le sue parole:

“Venivamo da due trasferte complicate su campi sintetici, che ci hanno richiesto un grande dispendio di energie. Rispetto alla gara di Trapani abbiamo fatto meno bene e commesso diversi errori individuali. Sappiamo che non possiamo permetterci questi sbagli se vogliamo puntare a vincere il campionato. Dalla prossima partita dovremo tornare con il furore agonistico visto già a Trapani. Rispetto alle prime giornate, quando riuscivamo a trovare schemi e segnare molto, oggi non siamo riusciti a creare quasi nulla, zero calci d’angolo, e dobbiamo ringraziare Dini per le sue parate decisive.

Ovviamente dobbiamo migliorare in fase offensiva: oggi c’è stato meno fraseggio, meno cross, meno trame di gioco. Dobbiamo ritrovare quella spensieratezza che ci permette di giocare a palla, cercare la giocata e puntare l’uomo. Durante il campionato possono capitare momenti difficili, ma dobbiamo essere bravi a superarli e ripartire più forti. Sicuramente quando facciamo girare la palla possiamo essere fastidiosi per tutti, grazie alle individualità forti che abbiamo.

Riguardo alla difficoltà di giocare senza un attaccante di ruolo: l’infortunio di Forte ci ha costretto a cambiare assetto. Con Lunetta più avanzato e le alternative in attacco, dobbiamo ritrovare la voglia di arrivare sul fondo, puntare l’uomo e creare situazioni pericolose. Nelle prime partite, quando lo facevamo, riuscivamo a creare difficoltà agli avversari grazie alla nostra qualità.

Sul mio stato fisico: sto bene. Dopo la trasferta di Trapani ho avuto due giorni di dissenteria, che è stato il problema principale.convivo con qualche piccolo fastidio al tendine, ma sono impiegabile a pieno regime. Ovviamente le scelte finali spettano al mister”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
NAPOLI a Telecolor: “Potevamo evitare alcuni errori ed essere più incisivi. Su Caturano, Rolfini e D’Ausilio…”
Articolo successivo
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web