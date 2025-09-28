DONNARUMMA a Telecolor: “Commessi diversi errori individuali, dobbiamo migliorare”

L’esterno rossazzurro Daniele Donnarumma ha commentato ai microfoni di Telecolor il pareggio del Catania contro l’Audace Cerignola. Ecco le sue parole:

“Venivamo da due trasferte complicate su campi sintetici, che ci hanno richiesto un grande dispendio di energie. Rispetto alla gara di Trapani abbiamo fatto meno bene e commesso diversi errori individuali. Sappiamo che non possiamo permetterci questi sbagli se vogliamo puntare a vincere il campionato. Dalla prossima partita dovremo tornare con il furore agonistico visto già a Trapani. Rispetto alle prime giornate, quando riuscivamo a trovare schemi e segnare molto, oggi non siamo riusciti a creare quasi nulla, zero calci d’angolo, e dobbiamo ringraziare Dini per le sue parate decisive.

Ovviamente dobbiamo migliorare in fase offensiva: oggi c’è stato meno fraseggio, meno cross, meno trame di gioco. Dobbiamo ritrovare quella spensieratezza che ci permette di giocare a palla, cercare la giocata e puntare l’uomo. Durante il campionato possono capitare momenti difficili, ma dobbiamo essere bravi a superarli e ripartire più forti. Sicuramente quando facciamo girare la palla possiamo essere fastidiosi per tutti, grazie alle individualità forti che abbiamo.

Riguardo alla difficoltà di giocare senza un attaccante di ruolo: l’infortunio di Forte ci ha costretto a cambiare assetto. Con Lunetta più avanzato e le alternative in attacco, dobbiamo ritrovare la voglia di arrivare sul fondo, puntare l’uomo e creare situazioni pericolose. Nelle prime partite, quando lo facevamo, riuscivamo a creare difficoltà agli avversari grazie alla nostra qualità.

Sul mio stato fisico: sto bene. Dopo la trasferta di Trapani ho avuto due giorni di dissenteria, che è stato il problema principale.convivo con qualche piccolo fastidio al tendine, ma sono impiegabile a pieno regime. Ovviamente le scelte finali spettano al mister”.

